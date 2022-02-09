هكذا كانت مسيرة حكيم زياش مع منتخب المغرب قبل اعتزاله دوليا

لم يكن الخلاف بين المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي ومدربه في المنتخب وحيد خليلوزيتش هو الأول من نوعه في مسيرته مع أسود الأطلس، فكيف كانت مسيرته مع منتخب المغرب.

وأعلن حكيم زياش قراره النهائي بشأن اللعب لمنتخب بلاده المغرب في المستقبل، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بين وبين وحيد خليلوزيتش المدير الفني لأسود أطلس.

وجاءت مسيرة زياش الدولية على النحو التالي:

مباريات دولية: 40 مباراة

تسجيل أهداف: 17 هدفا

صناعة أهداف: 10 أهداف

أبرز المشاركات: نهائيات كأس العالم 2018، وكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وغاب زياش عن نسخة 2017 من بطولة الأمم الإفريقية بسبب خلاف مع هيرفي رينار المدير الفني السابق لأسود الأطلس.

كما غاب عن النسخة الأخيرة بالكاميرون بسبب خلاف مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب.

وقال زياش عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "لن أعود لمنتخب المغرب مرة أخرى هذا هو قراري النهائي، بالتأكيد أشعر بالحزن ولكن تركيزي بالكامل الآن مع تشيلسي".

وأضاف "القرار الذي يتخذه المدرب يجب أن يُحترَم، لكن مع كل الأكاذيب التي تأتي معه فهذا يجعل الأمور واضحة بالنسبة لي".

وأتم تصريحاته: "إنها أنباء سيئة للشعب المغربي؟ أتفهم وأشعر بالأسف من أجلهم".

واستبعد المدرب البوسني خليلوزيتش، حكيم زياش من قائمة المغرب التي شارك في كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وودع منتخب المغرب البطولة من دور الـ8 بالخسارة أمام مصر.

ويتواجد زياش مع فريقه تشيلسي في أبو ظبي، للمشاركة في كأس العالم للأندية واللعب ضد الهلال السعودي الأربعاء.