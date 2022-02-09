كلوب: خسارة نهائي أمم إفريقيا بهذه الطريقة ستفيد محمد صلاح وليفربول

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

يأمل يورجن كلوب مدرب ليفربول أن تتحول خيبة أمل محمد صلاح في عدم التتويج بكأس الأمم الإفريقية إلى رد فعل إيجابي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

عاد صلاح إلى تدريبات فريقه يوم الثلاثاء، بعد أقل من 48 ساعة من هزيمة مصر بركلات الترجيح أمام السنغال بقيادة زميله ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

كل ما يلي على لسان كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه يوم الأربعاء:

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"من الواضح أن صلاح يشعر بخيبة أمل كبيرة. كان شيئا كبيرا. إن خسارة المباراة النهائية أمر صعب حقا".

"الطريقة التي خسروا بها البطولة صعبة للغاية وهذا ما يشعر به صلاح. نعم هو سعيد بالعودة لكنه يشعر بخيبة أمل كبيرة أيضا".

"تحدثنا بوضوح عن البطولة وكل شيء، سيتعامل صلاح مع الوضع بالطبع وأتمنى أن يكون اليوم أفضل، فقد أدرك كل من شاهده أمس أنه لا يزال يفكر فيما حدث في نهائي كأس أمم إفريقيا".

"لقد تأهل صلاح مع منتخب مصر إلى النهائي بأصعب طريقة ممكنة ثم لعبوا ضد المرشح الأبرز للفوز بالبطولة".

"لعب منتخب مصر مباراة نهائية رائعة للغاية، خاصة عندما تفكر فيما حدث لهم في المباريات السابقة".

"لقد رأيت مدى قتال الفريقين، خاصة مصر، لقد قاتلوا بشدة للحد من خطورة المواهب السنغالية الرائعة".

"كل هذا قد يساعد صلاح على المدى الطويل ولكن لا أعتقد أن هناك مساحة كبيرة لمزيد من التحفيز في ذهن صلاح، فهو يحفز نفسه باستمرار، وأمامنا كجهاز فني مهمة توجيه هذا الحماس".

"خسارة مباراة نهائية، تعطيك العديد من الدوافع في المباراة الهامة التالية أو البطولة الهامة التالية رغم صعوبة الأمر".

وضرب كلوب مثلا بفريق ليفربول نفسه، في إشارة لخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ثم الفوز بنهائي 2019.

"سيستفيد صلاح من خسارة هذا النهائي، ونحن أيضا سنستفيد منه، ولكن لا أعلم كيف سيحدث ذلك".

لاعب المقاولون العرب السابق يستعد للعودة لصفوف فريقه في لقاء ليستر سيتي الخميس المقبل بعد انتهاء مهمته مع الفراعنة.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول
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