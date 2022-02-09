رانجنيك: لا أفهم لماذا تم إلغاء هدف يونايتد الثاني أمام بيرنلي

انتقد رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد أداء التحكيم بعد تعادله مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي ليلة الثلاثاء.

وقال رانجنيك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم يكن هناك الكثير من الأشياء التي كان بإمكاننا القيام بها بشكل أفضل في الشوط الأول".

وأضاف "سجلنا ثلاثة أهداف، لم يتم احتساب اثنين منهم. لا يمكن لأحد أن يفهم حقا لماذا تم إلغاء الهدف الثاني، ولماذا أبلغ مساعد الحكم عن ارتكاب بول بوجبا لخطأ بعد 8 ثوان من ارتكابه".

وأردف المدرب الألماني "على أي حال، كان يجب أن نتقدم 2-0 على الأقل في الشوط الأول".

وتابع "قلنا الشيء نفسه بعد مباراة ميدلسبروه. قدمنا أداءً جيدًا للغاية وسيطرنا على المباراة ولكن في النهاية الأمر يتعلق بالفوز".

وأكمل "لا يمكن لأحد أن يكون سعيدا بهذه النتيجة. إذا كنت تريد أن تحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، فلا يجب أن نخسر نقاط مثل هذه".

واستمر "في الشوط الثاني لم نبدأ بشكل جيد، لم نكن هجوميين بما فيه الكفاية، لم نكن متماسكين بما فيه الكفاية".

وواصل "حتى قبل دقيقتين من استقبالنا الهدف، فزنا بالكرة ثلاث مرات ولعبنا بطريقة التيكي تاكا في نصف ملعبنا".

وشدد "قمنا بهجماتنا المرتدة، قبل 20 ثانية من التسجيل. لم يكن سلوك فريقنا في تلك الثواني العشر قبل أن يسجلوا جيدًا بما يكفي. كان لدينا لاعبين أو ثلاثة في نصف ملعبنا لكننا سمحنا لهم بتسجيل الهدف".