ديفيد مويس يفسر سبب إشراكه لـ زوما رغم أزمة القطة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

كورت زوما - وست هام

أوضح ديفيد مويس المدير الفني لـ وست هام أنه مسؤول عن تحقيق النتائج عقب إشراك كورت زوما أمس الثلاثاء أمام واتفورد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وأدان النادي الإنجليزي مدافعه الفرنسي بعد انتشار فيديو له وهو يركل ويصفع قطة.

واعتذر اللاعب لإدارة النادي، وأوضح النادي اللندني أنه سيعالج الأمر داخليا.

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ورد مويس عما بدر من زوما قائلا: "منزعج منه بنسبة 100%".

وأضاف عبر هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "نشعر بخيبة أمل جميعا منه ولا يمكننا فهمه".

وعن اختيار للمشاركة في المباراة "سيتعلم من الأمر لكن اليوم كان عليّ اختيار فريق كرة قدم أعطاني أفضل فرصة للفوز بالمباراة كمدير لوست هام".

وأوضح "كان شعوري أن كورت اعتذر وأنا أفهم أن الكثير من الناس لن يقبلوا فقط الاعتذار. لكن بالنسبة لي جاء واعتذر بصدق وكان علي أن أقوم بعملي".

وتقدم زوما ببيان أمس الثلاثاء قال فيه: "أريد أن أعتذر عن أفعالي. لا توجد أعذار لسلوكي، وهو ما يؤسفني بشدة".

فاز وست هام على واتفورد بهدف دون رد من تسجيل جارود بوين في الدقيقة 68، في مباراة شهدت مشاركة الفرنسي طيلة الـ 90 دقيقة.

وارتقى الهامرز بفضل الفوز للمركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما ظل واتفورد برصيد 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

كورت زوما وست هام ديفيد مويس الدوري الإنجليزي
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