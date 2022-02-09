الاتحاد الإنجليزي يطلب من روني شرح تصريحه بشأن تعمد إصابة تيري

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 13:03

كتب : FilGoal

جون تيري - واين روني

طلب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من واين روني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي شرح تصريحاته بشأن تدخله على جون تيري مدافع تشيلسي الأسبق من أجل إصابته بحسب جريدة "ذا صن" الإنجليزية.

وكشف روني في حوار مع "The Mail on Sunday" عن نيته لإصابة أحد لاعبي تشيلسي عندما اقتربوا من حسم لقب الدوري للموسم الثاني تواليا.

وكان روني قد تدخل على تيري في المباراة، وترك الأخير جوربه ملطخا بالدماء واستمر في المشاركة بالمباراة التي انتهت بالفوز 3-0 وحسمت فوز تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي 2005-2006.

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وقال روني في حواره: "كنا نعرف أنه إذا فاز تشيلسي في ذلك اليوم سيفوز بالدوري".

وأضاف "حتى اليوم الأخير لي كلاعب، دائما كنت أرتدى أطراف (خاصة بالحذاء) بلاستيكية بنهاية معدنية".

وأوضح "في ذلك الوقت عرفنا أنهم سيفوزون بالمباراة، كانوا أفضل منا، لذلك غيرت تلك أطراف والتي كانت قانونية لكنني كنت أفكر في التدخل بقوة عليه من الأساس وهو ما فعلته".

وأردف "جون تيري غادر الملعب على محفة، تركت علامة في قدمه ومن ثم وقعت على قميصي بعد المباراة".

وأتم "بعد عدة أسابيع أرسلت له القميص وسألته على أطراف حذائي، إذا عدتم بالذاكرة ستحدون جون تيري يحتفل بالتتويج وهو يسير مستخدما عكازات".

وضحك تيري من هذا الاعتراف، حيث سأل روني عبر تويتر: "هل هذه هي المرة التي تركت بها طرف حذائك في قدمي؟".

يذكر أن تشيلسي فاز بالدوري في نهاية الموسم، بينما خرج روني مصابا بنهاية هذا اللقاء لأن طرف الحذاء علق في الأرضية فتسبب بسقوط خاطئ له.

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