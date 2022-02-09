كلوب: علينا استخدام كل قوتنا للفوز بالـ12 مباراة المقبلة قبل فترة التوقف الدولي

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 12:30

كتب : FilGoal

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أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن قلة عدد المصابين وكثرة الجاهزين سيمنحه فرصة قوية للفوز في كثير من مباريات الفترة المقبلة المضغوطة.

سيلعب ليفربول 12 مباراة حتى 20 مارس المقبل قبل انطلاق فترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من المحتمل أن يعود جميع اللاعبين من إصابتهم في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، في الوقت الحالي لا وجود لأي إصابات جديدة".

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واضاف الألماني "تقوم ببناء فريق من أجل أن يصبح لديك عناصر قوية للاختيار بينها، فنحن نخوض موسم طويل".

وأكمل "نمر بفترة صعبة من الآن وحتى فترة التوقف الدولي المقبلة. حتى مواجهة مانشستر يونايتد، سنلعب 12 مباراة، لكننا لا نشكو من هذا الضغط كثيرا".

وتابع "علينا أن نستخدم العناصر المتوفرة بذكاء قدر الإمكان، حتى نتمكن حقا من اللعب بكل الطاقة والجودة التي لدينا للفوز في كل هذه المباريات".

وتنقسم المباريات الـ12 بين، 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، نهائي كأس رابطة المحترفين، مواجهة نورويتش سيتي في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والصدام مع إنتر ذهابا وإيابا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأتم كلوب "إنها مباريات صعبة بشكل لا يصدق، لكن لهذا السبب قمنا ببناء الفريق ونأمل أن نتمكن من استخدامه".

ليفربول يورجن كلوب
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