جوارديولا يوضح كيف يطبق فلسفته الدفاعية

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي كيف يفكر ويطبق فلسفته الدفاعية مع الفريق السماوي، مشددا على أن السجل الدفاعي الرائع لسيتي هو أحد العناصر الرئيسية في نجاحه هذا الموسم.

سيتي يتصدر جدول الدوري الإنجليزي حاليا بفارق تسع نقاط عن ملاحقه ليفربول، وهو صاحب أقوى دفاع إذ استقبل 14 هدفا من 23 مباراة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أنك لست بحاجة إلى الكثير من اللاعبين في منطقة الجزاء للدفاع بشكل جيد".

وأضاف "عندما يكون لدى الخصم الكرة بعيدا عن المرمى وعندما تكون لديك الكرة، فهذه هي أفضل طريقة للدفاع".

وتابع "يجب أن يحصل الخصم على الكرة لكي يسجل وكلما قل ذلك، زادت فرصنا في الحصول على شباك نظيفة وأن نكون أقوياء".

وواصل الإسباني "يمكننا الحصول على الكرة، ونعم، يمكنك أن تتلقى هجمة مرتدة وتعاقب على الهجوم المضاد، بالطبع".

وأكمل "ولكن إذا نظرت إلى أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي الآن، ستجد أنها معظمها تعتمد على الهجوم بشكل رئيسي، مع امتلاك الكرة بنسب عالية".

وأردف بيب "حتى فولام الذي يتصدر دوري القسم الثاني، هو الفريق الذي لديه المزيد من الوقت مع الكرة".

وأتم "أنا سعيد جدا بهذا السجل الدفاعي. عليك أن تكون فريقا هجوميا ولكن، في نفس الوقت، أن تكون صلبا وأن تستقبل أهدافا قليلة".

ويستعد سيتي لملاقاة برينتفورد في الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء.