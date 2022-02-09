كونتي يؤكد شراء روميرو بشكل نهائي: هو مثالي للدوري الإنجليزي

كشف أنطونيو كونتي مدرب توتنام عن تفعيل فريقه لبند الشراء في عقد المدافع كريستيان روميرو.

روميرو كان قد انضم لتوتنام قادما من أتالانتا على سبيل العغارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 50 مليون يورو.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ساوثامبتون: "روميرو يلعب معنا على سبيل الإعارة ولكن يوجد بند أحقية الشراء وقد قمنا بشراؤه".

وتابع "إنه مثالي للدوري الإنجليزي، إذا كنت قادرا على اللعب في ذلك الدوري فأنت قادر على اللعب في أي دوري، المشكلة هي أنك عندما تبقى في أي دوري آخر تكون التساؤلات حول ما إذا كان بإمكانك اللعب في إنجلترا".

وواصل "ولكن عندما تلعب هنا، يمكنك أن تلعب في أي دوري في العالم بسبب الكثافة والجودة واللعب البدني الموجود هنا غير موجود في أي دوري آخر، الدوري الإنجليزي مثالي لروميرو".

اللاعب صاحب الـ 23 عاما شارك مع توتنام منذ انضمامه في بداية الموسم خلال 14 مباراة وساهم في خروك فريقه بشباك نظيفة في أربع مباريات.