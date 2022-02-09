هذه هي المباريات التي تنتظر تريزيجيه في عودته لتركيا

عاد محمود حسن "تريزيجيه" جناح منتخب مصر إلى الدوري التركي، في ثاني تجربة بعد تجربته الأولى مع قاسم باشا، فما هي المباريات التي تنتظره.

انتقل تريزيجيه إلى فريق إسطنبول باشاك شهير على سبيل الإعارة قادما من أستون فيلا حتى نهاية الموسم.

ويبدأ تريزيجيه مشواره مع فريقه الجديد يوم السبت المقبل بمواجهة غازي عنتاب في الجولة 25 من الدوري التركي.

المباراة التالية ستكون يوم الجمعة التالي أمام ريزا سبور ضمن الجولة 26.

الصدام المصري الأول لتريزيجيه سيكون ضد أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور، وذلك يوم 22 فبراير ضمن الجولة 27.

ويختتم لاعب الأهلي السابق شهره الأول مع باشاك شهير بمواجهة فاتح قرا جمرك يوم الأحد 27 من الشهر الجاري.