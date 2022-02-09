مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022 - الهلال يصطدم بتشيلسي.. وعوة الدوري المصري

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 10:57

كتب : FilGoal

احتفال تياجو سيلفا بالهدف مع تشيلسي أمام توتنام

تقام اليوم المباراة الثانية من نصف نهائي كأس العالم للأندية لتحديد طرفي النهائي، كما تعود مباريات الدوري المصري بعد فترة توقف.

ويلتقي تشيلسي مع الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية الساعة 6:30 عبر ad sports extra

وفي الدوري المصري يتواجه إنبي مع مصر للمقاصة الساعة 5:30 عبر أون تايم سبورتس 2

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كما يلعب طلاءع الجيش مع الجونة الساعة 8:00 عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويلعب تشيلسي مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الساعة 9:45 عبر قناة bein sports premium 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس العالم للأندية الدوري المصري الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز
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