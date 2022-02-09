الدوري الإنجليزي - بيرنلي يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وخسارة لامبارد في ظهوره الأول مع إيفرتون

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

بيرنلي - مانشستر يونايتد

حصد بيرنلي تعادله الثالث وأوقف مسيرة انتصارات مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1 في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق رافائيل فاران لكن ألغي الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وبعد 5 دقائق أرسل لوك شاو عرضية أرضية قوية مرت من الجميع وأسكنها بول بوجبا بتسديدة قوية في الشباك معلنا الهدف الأول للشياطين الحمر.

أخبار متعلقة
النني: حلمي أن أستمر في الخارج وأعمل كمدرب هناك.. وغيرت رأي أرتيتا فتوح: كنت أتمنى انضمام رفعت ومصطفى فتحي للمنتخب.. وعبد الشافي مثلي الأعلى النني: حركتان كانا السبب في انضمامي لـ الأهلي.. والانتقادات دافع لي لأتحسن كأس العالم للأندية - مؤتمر موسيماني: أفرطنا في احترام بالميراس.. والفوارق واضحة

وفي الدقيقة 22 سُجل هدف عكسي لصالح الضيوف لكن ألغي بداعي وجود خطأ على بوجبا.

وتألق نيك بوب حارس بيرنلي في التصدي لرأسية إدينسون كافاني من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني بدأ بيرنلي بتعديل النتيجة سريعا عن طريق جاي رودريجيز بعدما انفرد بدي خيا بعد دقيقتين من بداية الشوط.

كريستيانو رونالدو شارك في الدقيقة 68 بدلا من كافاني وكاد أن يسجل برأسية لكنها مرت أعلى العارضة.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق وارتفع رصيد يونايتد إلى 39 نقطة في المركز الخامس من 23 مباراة.

بينما ظل بيرنلي متذيلا جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 20 مباراة.

وفي نفس الجولة فاز وست هام على واتفورد بهدف دون رد من تسجيل جارود بوين في الدقيقة 68.

وارتقى الهامرز بفضل الفوز للمركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما ظل واتفورد برصيد 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

وحقق نيوكاسل فوزه الثاني تواليا وخرج من مثلث الهبوط لأول مرة هذا الموسم بالفوز 3-1 على إيفرتون الذي تكبد هزيمته الرابعة تواليا.

الظهور الأول لفرانك لامبارد مع التوفيز لم يكن جيدا بالخسارة خارج القواعد ضد جيوش المدينة، وظل رصيد الفريق متوقفا عند 19 نقطة في المركز السادس عشر، بينما ارتقى نيوكاسل لـ 18 نقطة في المركز 17.

بيرنلي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد إيفرتون لامبارد نيوكاسل
نرشح لكم
انتهت في إنجلترا - بيرنلي (1) (1) مانشستر يونايتد تعافي ثنائي ليفربول من الإصابة بفيروس كورونا جوارديولا مازحا: سأوقع غرامة على اللاعبين لأنهم لم يدعوني للعشاء معهم وكيل النني يرد على إمكانية عودته للدوري المصري.. ويكشف عن العروض التي تلقاها في الفترة السابقة
أخر الأخبار
عامر حسين: معسكر المنتخب لمباراة السنغال في تصفيات كأس العالم 4 أيام فقط 9 دقيقة | منتخب مصر
الدوري الإنجليزي - بيرنلي يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وخسارة لامبارد في ظهوره الأول مع إيفرتون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
النني: حلمي أن أستمر في الخارج وأعمل كمدرب هناك.. وغيرت رأي أرتيتا 18 دقيقة | المحترفون
فتوح: كنت أتمنى انضمام رفعت ومصطفى فتحي للمنتخب.. وعبد الشافي مثلي الأعلى 37 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس العالم للأندية - مؤتمر موسيماني: أفرطنا في احترام بالميراس.. والفوارق واضحة 47 دقيقة | كأس العالم للأندية
النني: حركتان كانا السبب في انضمامي لـ الأهلي.. والانتقادات دافع لي لأتحسن 55 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أحمد فتوح: إذا لعبنا ضد السنغال في ظروف عادية سنفوز عليهم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة سلة - الزمالك يدافع عن لقبه في مجموعة النيل لـ بطولة إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة