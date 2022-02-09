الدوري الإنجليزي - بيرنلي يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وخسارة لامبارد في ظهوره الأول مع إيفرتون

حصد بيرنلي تعادله الثالث وأوقف مسيرة انتصارات مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1 في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق رافائيل فاران لكن ألغي الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وبعد 5 دقائق أرسل لوك شاو عرضية أرضية قوية مرت من الجميع وأسكنها بول بوجبا بتسديدة قوية في الشباك معلنا الهدف الأول للشياطين الحمر.

وفي الدقيقة 22 سُجل هدف عكسي لصالح الضيوف لكن ألغي بداعي وجود خطأ على بوجبا.

وتألق نيك بوب حارس بيرنلي في التصدي لرأسية إدينسون كافاني من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني بدأ بيرنلي بتعديل النتيجة سريعا عن طريق جاي رودريجيز بعدما انفرد بدي خيا بعد دقيقتين من بداية الشوط.

كريستيانو رونالدو شارك في الدقيقة 68 بدلا من كافاني وكاد أن يسجل برأسية لكنها مرت أعلى العارضة.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق وارتفع رصيد يونايتد إلى 39 نقطة في المركز الخامس من 23 مباراة.

بينما ظل بيرنلي متذيلا جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 20 مباراة.

🔴 نهاية المباراة مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي 🟡 بيرنلي 1 (جاي رودريجيز) 🆚 🔴مانشستر يونايتد 1 (بوجبا) pic.twitter.com/VZiewEqEM2 — FilGoal (@FilGoal) February 8, 2022

وفي نفس الجولة فاز وست هام على واتفورد بهدف دون رد من تسجيل جارود بوين في الدقيقة 68.

وارتقى الهامرز بفضل الفوز للمركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما ظل واتفورد برصيد 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

وحقق نيوكاسل فوزه الثاني تواليا وخرج من مثلث الهبوط لأول مرة هذا الموسم بالفوز 3-1 على إيفرتون الذي تكبد هزيمته الرابعة تواليا.

الظهور الأول لفرانك لامبارد مع التوفيز لم يكن جيدا بالخسارة خارج القواعد ضد جيوش المدينة، وظل رصيد الفريق متوقفا عند 19 نقطة في المركز السادس عشر، بينما ارتقى نيوكاسل لـ 18 نقطة في المركز 17.