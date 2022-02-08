أحمد فتوح: إذا لعبنا ضد السنغال في ظروف عادية سنفوز عليهم

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 23:22

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - سيرج أورييه - مصر - كوت ديفوار

يرى أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر أن إرهاق الفراعنة تسبب بشكل كبير في الخسارة أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

مصر

وقال فتوح عبر قناة إم بي سي مصر: "الإرهاق كان سبب ظهور منتخب مصر بهذا المستوى أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، وإذا كانت المباراة في ظروف أخرى لحققنا الفوز".

وأضاف "خوض بعض المباريات في الدوري يفيد في تجهيز لاعبي المنتخب بشكل جيد قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم".

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وواصل "ما يميز منتخب السنغال هو قوة اللاعبين ومستواهم بشكل فردي، ولكن منتخب مصر كمجموعة أقوى".

واستمر في تصريحاته "كل لاعبي منتخب مصر مميزين، وفي بطولة أمم إفريقيا أظهرنا للجماهير أن جميعنا لدينا روح كبيرة وظهرت بشكل أكبر مع مرور المباريات".

وأفصح "كل لاعبي المنتخب توقعوا التأهل لنهائي أمم إفريقيا، وكيروش كتب في مذكرته أننا سنظل في المعسكر لمدة 45 يوما".

وشرح "من الطبيعي أن تظهر كل المنتخبات في الدور الأول بمستوى غير جيد، ومع الوقت يتحسن الأداء وتصل لأفضل مستوى".

وأردف "كل لاعبي منتخب مصر في حالة حزن بسبب خسارة كأس أمم إفريقيا، ولكن محمد صلاح قائد الفراعنة تحدث معنا وأكد على ضرورة عدم الإحباط خاصة أن هناك مواجهة مصيرية في تصفيات كأس العالم والتأهل للمونديال بالتأكيد سيكون أفضل من لقب إفريقيا".

وشدد في ختام تصريحاته "أعد جماهير منتخب مصر أننا سنفوز على السنغال ونتأهل لكأس العالم".

وخسر منتخب مصر نهائي أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح.

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