انتهت في إنجلترا - بيرنلي (1) (1) مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وبيرنلي

يقدم FilGoal.com تغطيية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.

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انتهت

ق47: جوووول التعادل.. جاي رودريجيز يسجل هدف التعادل من انفراد بدي خيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32: بوب يتألق ويمنع هدفا من يونايتد برأسية من كافاني من داخل الست ياردات.

ق22: جووووول ثاني.. هدف عكسي من مدافع بيرنلي لكن يُلغي بداعي خطأ على بوجبا

ق19: جووووول أول يونايتد.. عرضية أرضية من لوك شاو يسددها بول بوجبا في الشباك.

ق14: الـ VAR يتدخل ويلغي الهدف بداعي التسلل.

ق12: جوووول أول ليونايتد. عرضية من برونو من ركلة حرة ورأسية رائعة من فاران تسجل الأول ليونايتد.

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد بيرنلي الدوري الإنجليزي
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