كأس العالم للأندية - محمد شريف: موسيماني أدرى مني بطريقة اللعب

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - محمد شريف

رفض محمد شريف مهاجم الأهلي، التعليق على طريقة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، خلال مباراة بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال شريف عقب المباراة لقناة أبو ظبي الرياضية: "كنا نتمنى النتيجة تكون أفضل. نحمد الله على كل حال، لدينا مباراة على الميدالية البرونزية بإذن الله سنفوز بها".

وأردف "كل مباراة ولها ظروفها، ومن الممكن أن يكون بالميراس أقوى من مونتيري، لم نكن موفقين والأهم هو القادم".

أخبار متعلقة
محمد هاني: لا يزال لدينا فرصة للفوز ببرونزية كأس العالم للأندية أفشة: نعتذر لجمهور الأهلي.. سنعود لمونديال الأندية العام المقبل لتحقيق إنجاز أكبر مدرب بالميراس: حققنا انتصارا ضد فريق ذكي فاز كثيرا لكنه خسر اليوم

وأتم "هل كنا يجب أن نفتح الملعب بشكل أكبر؟ هذا ليس قراري، بل قرار المدرب، هو أدرى مني بكل تأكيد".

وتحدث شريف كذلك للموقع الرسمي للأهلي قائلا: "الأهلى خاض مباراة تكتيكية كبيرة رغم النقص العددى والإجهاد الذي لازم الفريق خلال الفترة الماضية، كان هناك عدم توفيق في عدد من الكرات في الشوطين الأول والثاني".

وأوضح "الفريق قدم كل ما عليه في المباراة الماضية، ولكن أجواء مباراة اليوم جاءت عكس المطلوب. راضون عن الأداء خلال البطولة".

وأتم "نعتذر للجماهير التي تواجدت في المدرجات اليوم، كنا نريد أن نسعدهم ونتأهل للمباراة ولكن سنعود مرة أخرى لكأس العالم في السنوات القادمة لإسعادهم".

وخسر الأهلي أمام بالميراس بثنائية دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي. (طالع التفاصيل)

ليتحول لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضد الخاسر من تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية محمد شريف
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - روني يوضح الفارق بين مواجهتي الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية - رافائيل فيجيا رجل مباراة بالميراس والأهلي محمد هاني: لا يزال لدينا فرصة للفوز ببرونزية كأس العالم للأندية أفشة: نعتذر لجمهور الأهلي.. سنعود لمونديال الأندية العام المقبل لتحقيق إنجاز أكبر
أخر الأخبار
رئيس الإسماعيلي: نتطلع للعودة لمنصات التتويج بعد توفير كافة الأجواء لذلك 8 دقيقة | مصر
كأس العالم للأندية - روني يوضح الفارق بين مواجهتي الأهلي وبالميراس 16 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر في إنجلترا - بيرنلي (0) (1) مانشستر يونايتد.. بوب يتألق 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية - رافائيل فيجيا رجل مباراة بالميراس والأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - محمد شريف: موسيماني أدرى مني بطريقة اللعب ساعة | كأس العالم للأندية
محمد هاني: لا يزال لدينا فرصة للفوز ببرونزية كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
أفشة: نعتذر لجمهور الأهلي.. سنعود لمونديال الأندية العام المقبل لتحقيق إنجاز أكبر ساعة | كأس العالم للأندية
مدرب بالميراس: حققنا انتصارا ضد فريق ذكي فاز كثيرا لكنه خسر اليوم ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة