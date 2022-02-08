الأهلي يخسر من بالميراس.. وينتظر الخاسر من تشيلسي والهلال لتحديد ثالث مونديال الأندية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 20:30

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - بالميراس

خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في أبو ظبي، بهدفين دون رد.

ليتحول الأهلي بطل قارة إفريقيا للعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، منتظرا الخاسر من مباراة نصف النهائي الأخرى بين تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، والهلال السعودي بطل آسيا.

لتكون هذه المرة هي الرابعة التي يلعب فيها الأهلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع خلال تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية.

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وكان الأهلي تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد.

وصف المباراة

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استعاد الأهلي في تشكيل المباراة الأساسي ثنائي منتخب مصر عمرو السولية وأيمن أشرف.

بدأت المباراة بسيطرة من الفريق البرازيلي وتراجع من الأهلي، مع اعتماد الأحمر على الهجمات المرتدة.

واستمرت محاولات بالميراس ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الأهلي.

على الجانب الآخر اعتمد الأهلي على حسين الشحات وطاهر في المرتدات مستغلا تقدم دفاع بالميراس، ولكن أيضا دون خطورة على مرمى الفريق البرازيلي.

ومن خطأ في تمرير الكرة بين لاعب الأهلي قطعها بالميراس وسجل الهدف الأول في الدقيقة 39.

الهدف جاء عن طريق رافئيل فيجا الذي استغل خطأ في تمركز دفاع الأهلي بعد فقد الكرة وانطلق وسدد على يمين علي لطفي.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنشاط هجومي وسيطر على الكرة في محاولة لإحراز هدف التعادل في شباك بالميراس.

ولكن نجح دودو مهاجم بالميراس في إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 49 بعد هجمة مرتدة سريعة انطلق بها من منتصف الملعب وسدد كرة قوية سكنت شباك علي لطفي.

بعد الهدف سيطر الأهلي على اللعب واندفع بقوة للهجوم في محاولة لهز شباك بالميراس.

وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول حمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف بدلا من رامي ربيعة وعمرو السولية وحسين الشحات.

وفي أول لمسة له راوغ عبد القادر دفاع بالميراس وسقط داخل منطقة الجزاء وطالب بالحصول على ركلة جزاء.

ولكن بعد مراجعة الفيديو أشار الحكم إلى استمرار اللعب.

واستمر الأهلي في تهديد مرمى بالميراس وأرسل أيمن أشرف كرة عرضية قابلها حمدي فتحي بضربة رأسية مرت أعلى العارضة.

وسجل الأهلي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72 عن طريق محمد شريف بعد متابعة لتسديدة أحمد عبد القادر من خارج منطقة الجزاء، لكن الحكم عاد للفيديو ألغى الهدف لتسلل مهاجم الأحمر.

وشارك وليد سليمان بدلا من طاهر محمد طاهر في رابع تغييرات الأهلي.

وتلقى الأاهلي ضربة جديدة بطرد أيمن أشرف بعد تدخل قوي على مهاجم بالميراس في الدقيقة 81.

وحصل أفشة على بطاقة صفراء قبل نهاية المباراة ليتأكد غيابه عن لقاء المركزين الثالث والرابع، بعدما حصل على إنذار في المواجهة الماضية ضد مونتيري المكسيكي.

وسدد محمد هاني كرة قوية لكن الحارس تألق وأبعدها لركنية.

وبعد تنفيذ الركنية وصلت الكرة إلى محمد هاني الذي أرسل عرضية قابلها وليد سليمان بضربة رأسية قوية، لكن الكرة اصطدمت في العارضة، في فرصة خطيرة ثانية للأهلي في دقائق قليلة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع انطلق محمد هاني مخترقا دفاع بالميراس ليتعرض للعرقلة ويطالب بركلة جزاء.

لكن الحكم انتظر قرار الفيديو وأشار إلى استكمال اللعب، ثم أطلق صافرة نهاية المباراة معلنا فوز بالميراس.

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