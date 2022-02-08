محمد هاني: لا يزال لدينا فرصة للفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

يرى محمد هاني مدافع الأهلي أن فريقه قدم كل ما لديه أمام بالميراس البرازيلي رغم الخسارة.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وخسر الأهلي أمام بالميراس بثنائية دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي. (طالع التفاصيل)

ليتحول لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضد الخاسر من تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

وقال محمد هاني عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "اللاعبون قدموا كل ما لديهم، كنا نريد الوصول للنهائي، مازال لدينا فرصة للحصول على المركز الثالث".

وأضاف "لقد كانت مباراة في كرة القدم، نحن حاولنا وهم حاولوا، لم نكن موفقين".

ويلعب الأهلي مباراة الثالث والرابع يوم السبت المقبل.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الرابعة بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد.