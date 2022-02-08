أفشة: نعتذر لجمهور الأهلي.. سنعود لمونديال الأندية العام المقبل لتحقيق إنجاز أكبر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 20:53

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي - بالميراس

وجه محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي الاعتذار لجماهير فريقه بعد الخسارة أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي أمام بالميراس بثنائية دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي. (طالع التفاصيل)

ليتحول لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضد الخاسر من تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

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وقال أفشة عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الحمد لله على نتيجة المباراة أمام بالميراس، نشعر بالحزن بعد الخسارة وأن الجماهير ستعود وهي حزينة".

وأضاف "نعتذر للجماهير لأننا كنا نريد لعب نهائي كأس العالم للأندية ولكن لم يكن التوفيق حليفنا".

وأكمل "الجيل الحالي في الأهلي مميز ويضم مجموعة رائعة من اللاعبين، هدفنا هو الفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والعودة لمونديال الأندية من أجل تحقيق إنجاز أكبر".

واستمر في تصريحاته "الأهلي كبير ويلعب حتى الدقيقة الأخيرة، وطرد أيمن أشرف أثر علينا وجعلنا نبذل مجهود أكبر".

وأتم تصريحاته "كنا نتمنى إسعاد الجماهير، وسنحاول تحقيق المركز الثالث في المباراة المقبلة من أجلهم".

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