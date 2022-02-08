تعافي ثنائي ليفربول من الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

الجماهير في ملعب أنفيلد عقب لقاء ليفربول ضد كريستال بالاس

تعافى ثنائي ليفربول جو جوميز وأليكس أوكسليد تشامبرلين من الإصابة بفيروس كورونا.

وغاب الثنائي عن الفريق في المواجهة التي لعبها ضد كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد بسبب فيروس كورونا.

وأفاد نادي ليفربول عبر موقعه "أكد المدرب يورجن كلوب عودة جوميز وتشامبرلين إلى التدريبات بعد الشفاء من الفيروس".

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وأضاف "لا وجود لأي إصابات جديدة قبل مواجهة ليستر سيتي يوم الخميس".

ومن المنتظر أن يشهد لقاء ليستر عودة محمد صلاح هداف الفريق بعد غيابه لأكثر من شهر بسبب المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

صلاح خسر المباراة النهائية أمام زميله السنغالي ساديو ماني يوم الأحد بركلات الترجيح.

ومنح كلوب ماني فرصة السفر إلى بلاده للاحتفال مع الجماهير باللقب الأول في تاريخ السنغال.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وله مباراة مؤجلة.

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