جوارديولا مازحا: سأوقع غرامة على اللاعبين لأنهم لم يدعوني للعشاء معهم

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على مقطع الفيديو المنتشر لبعض لاعبيه، قبل مواجهة برينتفورد.

وقال جوارديولا تعليقا على مقطع منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض لاعبيه "أنا حزين جدا لأنهم لم يدعوني لتناول العشاء معهم في الثامنة مساء".

وأكمل في مؤتمر صحفي "الفيديو المنتشر لا يظهر ما يحدث بالظبط ولكنه يظهرهم يتناولون العشاء سويا ويستمتعون".

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وأضاف مازحا "سأوقع عليهم غرامة لأنهم لم يدعوني".

وأوضح حالة فريقه قبل لقاء برينتفورد قائلا "باستثناء جابريل جيسوس وكول بالمر، فإن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة برينتفورد.

وواصل "سيكون جيسوس جاهزا للعودة في وقت قريب".

وتابع "لقد تحدثت معه هذا الصباح وهو يشعر بالارتياح لكنه ليس مثاليا، قليل من الانزعاج العضلي. علينا أن نكون حذرين".

قد تشهد المباراة ظهور الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب برينتفورد الجديد لأول مرة منذ إصابته في القلب الصيف الماضي خلال بطولة يورو 2020.

وعلق بيب قائلا "من الرائع عودة إريكسين للعبة التي يحبها وأن يفعل ما يفعله بشكل جيد".

واستمر الإسباني "الأطباء يتخذون جميع الإجراءات لضمان عدم معاناته مرة أخرى".

وأتم "إنها أخبار جيدة له ولعائلته ولبرينتفورد".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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