في اليوم الأول لعودته.. محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول

رغم غيابه عن صفوف ناديه طوال الشهر تقريبا، لكن محمد صلاح حصد جائزة أجمل أهداف الريدز خلال شهر يناير.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح انضم لمنتخب مصر الذي خاض منافسات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون بعد خوض مباراة تشيلسي يوم 2 يناير المنصرم.

مباراة تشيلسي شهدت تسجيل صلاح لهدف مميز وضع ضمن قائمة المنافسين على جائزة أجمل أهداف شهر يناير بصفوف الريدز، وفاز بالجائزة.

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وتنافس هدف النجم المصري مع 9 أهداف أخرى سجلها نجوم ليفربول في الفرق المختلفة، الفريق الأول وفريق السيدات وفرق الأكاديمية.

نجح صلاح في قيادة منتخب مصر للوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

واصطدم منتخب الفراعنة في النهائي بالمنتخب السنغالي الذي حصد اللقب بركلات الترجيح.

بشكل عام سجل لاعب روما السابق هدفين وصنع هدفا من أصل 4 أهداف سجلها الفراعنة في البطولة الإفريقية.

لاعب المقاولون العرب السابق يستعد للعودة لصفوف فريقه في لقاء ليستر سيتي الخميس المقبل بعد انتهاء مهمته مع الفراعنة.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح ليفربول
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