جوسينس: الانضمام لـ نيوكاسل كان سيعرض أهدافي الرياضية للخطر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 14:39

كتب : FilGoal

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يرى روبن جوسينس لاعب إنتر ميلان الجديد بأنه اقد اتخذ الخيار المناسب بعد الانضمام لنيوكاسل.

وانضم جوسينس لإنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة قادما من صفوف أتالانتا، بعد العديد من الأخبار التي ربطت اسمه بالانضمام لنيوكاسل.

وقال جوسينس في تصريحات لشبكة كيكير: "فكرت في خيار الانضمام إلى نيوكاسل، ولكنني لم أفكر في الأمر بطريقة فعلية، اعقتد بأنني كنت سأفوز بالكثير من الأشياء ولكن كنت سأخسر العديد في المقابل، ذلك القرار كان قد يعرض أهدافي الرياضية للخطر".

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وتابع "عند نهاية مسيرتي أريد أن أنظر في المرآة وأقول بأنني أنجزت الكثير رياضيا خلال مسيرتي، تقييم كل شيء بحسب المال هو أمر يثير الشكوك بالنسبة لي، فأنا رومانسي من ناحية كرة القدم وفي كل الأحوال أنا استفيد أيضا، فأنا لا أحظى براتب شخص متدرب في إنتر".

وكان صندوق الاستثمار السعودي قد استحوذ على نادي نيوكاسل وكان الفريق هو الأكثر صرفا للأموال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بمقدار 104 مليون يورو.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نورويتش سيتي صاحب المركز الـ 17 الذي يهرب من الهبوط.

روبن جوسينس نيوكاسل يونايتد إنتر ميلان
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