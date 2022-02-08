كلوب: صلاح وماني كانا يحملان دولة بأكملها في نهائي إفريقيا.. وموقف "مو" من مباراة ليستر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 14:08

كتب : FilGoal

يورجن كلوب محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن مستجدات عودة محمد صلاح للنادي وموعد عودة ماني وانطباعه المواجهة الخاصة بينهما في الكاميرون.

وتواجه محمد صلاح وساديو ماني في نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يعود قائد الفراعنة لمعكسر ليفربول اليوم في انتظار عودة أسد التيرانجا.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول: "لقد عاد مو الآن، تحدثت معه بالفعل وهو محبط للغاية لكنه يتطلع إلى الأشياء القادمة هنا الآن

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وأضاف "أول شيء قاله لي صلاح عندما رأيته: "أنا مستعد"".

وتابع "إنه لاعب ذو خبرة كبيرة ووحش من الناحية البدنية لذلك علينا أن ننتظر ونرى، من الوضح أنه سيكون لديه جلسة تعافي صغيرة اليوم وسنرى كيف يشعر غدا ونقرر".

وواصل "لا نملك خطة مناسبة الآن، الهدف هو أن يلعب أطول فترة ممكنة ولكننا لن نتسرع في ذلك. إذا كان على ما يرام لن نتركه دون لعب لأسباب خاطئة لذلك دعونا ننتظر".

وعن ماني، قال: "ساديو يطير إذا كان ذلك ممكنا مساء الأربعاء، لذلك سيصل هنا يوم الخميس لكنه بالطبع لن يشارك في مباراة ليستر".

واستكمل "الفوز بالبطولة يعني العالم بالنسبة له ولشعبه أيضا ونحن نحترم ذلك كثيرا ولن نفكر أبدا في استدعائه من هناك أو أي شيء آخر. دعهم يفعلون ما يفعلونه في اللحظة لأنهم يستحقونها".

واستطرد "لقد مروا بوقت عصيب بشكل لا يصدق، لذلك عندما يعود سنتحدث معه وسنرى كيف يمكننا استخدامه".

وعن المواجهة النهائية بين صلاح وماني "لقد كانت مباراة غريبة من وجهة نظر عاطفية، تمنيت لهم الأفضل بالطبع من الواضح أنني أتمنى لهم الأفضل في كل شيء لكن لم يكن ذلك ممكنا في هذه المباراة.

وأردف "أعتقد أن كلاهما لعب بطولة رائعة. المسؤولية على أكتافهم ضخمة تماما والضغط عليهم جنوني، ليس لدي حتى فكرة عن شعورهم في هذه اللحظات فهم يحملون دولة بأكملها تقريبا".

وأكمل "لم يتمكن مو من تحقيق اللقب، لكنه لعب بطولة جيدة حقا وساديو فاز بها. الآن علي أن أقول تهانينا حقا. رأيت بعض الصور من السنغال ووضح ماذا عنت لهم بعد المباراة مباشرة. إنها المرة الأولى في تاريخهم الفخور الذي يمكنهم فيه الفوز بكأس الأمم الأفريقية وإنجاز رائع للغاية".

واستطرد "الضغط على ساديو كان كبيرا مع إهدار ركلة الجزاء في المباراة ثم لعب الضربة الأخيرة. إنه نجاح باهر، لا أستطيع أن أتخيل كيف كان سيشعر.لكن يمكنك أن ترى الفرح والراحة بعد ذلك ومن الواضح أنه كان في أفضل شكل ممكن".

وأتم "أرسلت له رسالة نصية ولكنه لا يزال في السنغال يحتفل. من الواضح أنها كانت بطولة كبيرة وكانت تعني له العالم ".

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