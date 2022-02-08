رغم غيابه لشهر.. صلاح يعتلي قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 13:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول

رغم غيابه لأكثر من شهر بعيدا عن الملاعب الإنجليزية.. يعتلي محمد صلاح مهاجم ليفربول قمة ترتيب شبكة سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عقب مرور 23 جولة من المسابقة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقدم صلاح واحدا من أفضل مواسمه في الدوري الإنجليزي قبل أن ينضم لصفوف منتخب مصر الذي شارك في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون وخسر النهائي أمام السنغال.

وتواجد صلاح في قمة ترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، بينما حل زميله ترينت ألكسندر أرنولد في المركز الثاني، وجواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي في المركز الثالث.

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احتلال صلاح لقمة الترتيب جعله يتواجد تلقائيا في التشكيل الأفضل بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن وفقا للإحصائيات.

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق 6 أهداف عن زميله ديوجو جوتا.

كيف يتم الاختيار؟

أوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن هناك نظام وضع يستخدم فيه 35 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

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لاعب المقاولون العرب السابق يستعد للعودة لصفوف فريقه في لقاء ليستر سيتي الخميس المقبل بعد انتهاء مهمته مع الفراعنة.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

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