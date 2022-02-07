ذا أثليتيك: روديجير يطلب راتب ضخم لتجديد عقده مع تشيلسي

كشف موقع ذا أثليتيك عن طلب أنطونيو روديجير لراتب ضخم من أجل تجديد تعاقده مع تشيلسي.

أنطونيو روديجر النادي : تشيلسي تشيلسي

وينتهي تعاقد روديجير مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع مع أي لاعب بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وفقا لذا أثليتيك فإن روديجير قد طلب راتب يبلغ 12 مليون يورو في الموسم من أجل الموافقة على تمديد تعاقده مع الفريق وهو ما يقارب ضعف راتبه الحالي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن روديجير لن يمدد تعاقده مع الفريق بسبب الراتب الكبير الذي يطلبه وفي ظل اهتمام العديد من الأندية الكبرى في ضمه بشكل مجاني.

ويعد ريال مدريد هو أكثر الأندية التي ارتبط بها اسم روديجير للانضمام إليه في الموسم المقبل.

المدافع الألماني صاحب الـ 28 عاما مع تشيلسي منذ بداية الموسم في 32 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة أربعة آخرين.