نيجيريا تتراجع عن اتفاقها مع بيسيرو وتبقي على جهازها الفني وتواجد أمونيكي

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 21:51

كتب : محمد عبد العظيم

نيجيريا أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم اليوم في بيان رسمي عدم إتمام اتفاقه مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي القيادة الفنية للمنتخب والإبقاء على أوجوستين إيجوافين كمدرب دائم.

وكانت نيجيريا أقالت جيرنت روهر قبل أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2021 وأعلنت الاتفاق مع بيسيرو على قيادة المنتخب بعد البطولة.

ولكن عقب البطولة وعقب توصية من اللجنة الفنية والتطوير فقد قرر الاتحاد النيجيري الاحتفاظ بإيجوافين كمدرب دائم للنسور الخضراء ويعاونه إيمانويل أمونيكي.

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وأشار الاتحاد النيجيري إلى أن قراره بالإبقاء على إيجوافين جاء بعد أداء المنتخب بشكل جيد في أمم إفريقيا وذلك على الرغم من الإقصاء من دور الـ16 على يد تونس.

وعبر الاتحاد النيجيري عن امتنانه لبيسيرو مؤكدا عدم التشكيك في قدراته وأنه ربما يتعاون الطرفين مستقبلا.

ويستعد منتخب نيجيريا لملاقاة غانا في شهر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

نيجيريا بيسيرو
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