مصدر من كاف لـ في الجول: كوت ديفوار مستعدة بشكل كبير لاستضافة أمم إفريقيا 2023

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 21:27

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن آخر استعدادات كوت ديفوار لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2023.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "وصل اليوم فيرون أومبا سكرتير عام الاتحاد الإفريقي إلى كوت ديفوار للوقوف على مدى استعداد البلاد لاستضافة البطولة".

وأضاف "كان في استقبال الوفد رئيس الوزراء الإيفواري ووزير الرياضة، وزار الوفد مدينة كورهوجو وهي إحدى المدن التي تستضيف البطولة".

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وواصل "الزيارة كانت مثمرة للغاية ويمكننا القول إن كوت ديفوار جاهزة بنسبة كبيرة لاستضافة البطولة قبل وقت طويل من انطلاقها".

وأكمل "رئيس وزراء كوت ديفوار وعد سكرتير عام الاتحاد الإفريقي بتجهيز كل شيء بنهاية العام الحالي وفقا للجداول الزمنية الموضوعة".

وأتم تصريحاته "سيكون على السكرتير العام للاتحاد الإفريقي وبتعليمات من باتريس موتسيبي رئيس الكاف السفر بشكل مستمر إلى كوت ديفوار للوقوف على مدى استعدادهم، وفي التوقيت ذاته سيبدأ الكاف التنسيق مع غينيا حول الاستعداد لنسخة 2025 من البطولة".

وخلال الزيارة حرض المسؤولين في كوت ديفوار على فتح الاستاد الرئيسي للبطولة أمام الجماهير لتجربة المباريات بشكل طبيعي على أرض الواقع أمام وفد الكاف.

كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2023
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