أحمد مجاهد: كيروش سيقود مواجهة السنغال من الملعب.. وأبو ريدة ساهم في تخفيف العقوبة

قال أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق إن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر سيقود الفراعنة من الملعب في مواجهة السنغال في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث مجاهد لقناة "صدى البلد" قائلا: "كلنا جنود نعمل من أجل مصر وهاني أبو ريدة كان له دورا كبيرا خلف الكواليس وكلنا نعمل لمصلحة مصر".

وواصل "تواجد مع اللجنة المنظمة في الأيام الأخيرة وكيروش لم يكن ليتواجد في أحد مباراتي تصفيات كأس العالم وغرامات مرتفعة وقعت عليه، وهناك أمور كثيرة لا يراها الجمهور لكن فيها حجم عمل كبير جدا".

وكشف "الاستئناف تم قبوله وكيروش سيقود مصر ضد السنغال من الملعب".

وشدد "كلنا نعمل سويا لعبور المرحلة المقبلة".

وعن مشوار منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 قال: "أهنئ المصريين على عودة الثقة في منتخب مصر".

وأتم مجاهد حديثه "بطولة ملحمية بعد خوض 4 مباريات بأشواط إضافية ومواجهة خمسة منتخبات كبيرة مثل نيجيريا وكوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال، والآن علينا إغلاق الصفحة الماضية والتركيز على التأهل لكأس العالم".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وجود اتجاه داخل الاتحاد الإفريقي لتخفيض عقوبة كيروش من إيقافه لمباراتين إلى مباراة واحدة. (طالع التفاصيل)