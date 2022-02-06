مصدر من المنتخب لـ في الجول: اتجاه في كاف لتخفيض عقوبة كيروش

الأحد، 06 فبراير 2022 - 20:09

كتب : بسام أبو بكر

كارلوس كيروش - مصر

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتخفيض عقوبة إيقاف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر.

وقال مصدر من منتخب مصر في تصريحات لـFilGoal.com: "هناك اتجاه داخل الاتحاد الإفريقي، وتحديداً من لجنة الانضباط لتخفيض عقوبة كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لتصبح مباراة واحدة بدلا من مباراتين".

وأضاف "القرار الرسمي لم يصدر بعد من قبل الاتحاد الإفريقي، ودائما ما يقوموا بنشر القرار عبر موقعهم الرسمي مثلما كان الحال في العقوبات التي أعلنت عقب مواجهة المغرب".

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المصدر أتم "هذا ما لمسناه هنا بأن لجنة الإنضباط في طريقها لتخفيض العقوبة لتصبح مباراة واحدة".

من جهة أخرى، قال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "لجنة الانضباط ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع لمناقشة تظلمات منتخب مصر تجاه العقوبات، وكذلك تظلم منتخب المغرب على عقوبة سفيان بوفال".

كاف كان قد قرر إيقاف كارلوس كيروش مباراتين إثر طرده أمام الكاميرون في نصف النهائي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال بعد قليل في نهائي كأس أمم إفريقيا. مباراة ستشهد غياب كارلوس كيروش عن دكة البدلاء للإيقاف، وسيكون محروما كذلك من دخول غرفة الملابس، وحضور المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

وإذا قرر كاف تقليص العقوبة، فسيعني هذا تواجد كيروش في مباراة مصر أمام السنغال في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2022 شهر مارس المقبل.

تصفيات كأس العالم منتخب مصر كارلوس كيروش السنغال
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