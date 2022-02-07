شبكة أون تايم تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حصولها على حق إذاعة مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال في الـ23 من شهر مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وجاء إعلان شبكة "أون تايم سبورتس" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

"انتهت الجولة الأولى وننتظركم في الجولة الثانية"💥🇪🇬حصريًا مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 23 مارس القادم فقط على #ONTime_Sports pic.twitter.com/eiKywB8q5L — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 7, 2022

وكان منتخب مصر خسر من السنغال أمس الأحد في ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وجاءت الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل سلبا بدون أهداف.