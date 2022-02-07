شبكة أون تايم تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

أحمد فتوح وبونا سار - مصر × السنغال

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حصولها على حق إذاعة مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال في الـ23 من شهر مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وجاء إعلان شبكة "أون تايم سبورتس" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وكان منتخب مصر خسر من السنغال أمس الأحد في ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وجاءت الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل سلبا بدون أهداف.

مصر منتخب مصر السنغال تصفيات كأس العالم
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