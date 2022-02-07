تحديد موعد انتظام الدوليين في مران الزمالك

حدد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الخميس المقبل موعدا لانتظام اللاعبين الدوليين في مران الفريق.

واللاعبون العائدون من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 رفقة منتخب مصر هم محمد أبو جبل ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو".

وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية قبل بدء الاستعداد لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه بترو أتليتكو الأنجولي يوم السبت المقبل في استاد القاهرة في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا.

وخلال مران اليوم الإثنين خصص الجهاز الفني تدريبات بدنية للاعبين لرفع اللياقة البدنية.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر نقل التدريبات لملعب دريم بالسادس من أكتوبر بداية من اليوم لحين الانتظام في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة.

وانتظم أيمن حفني في المران الذي بعد تماثله من الشفاء بشد في العضلة الخلفية.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في ختام المران فيما أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية.