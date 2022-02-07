مصدر مقرب من السولية لـ في الجول: اللاعب لا يعاني من أي أزمات صحية

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 17:19

كتب : أحمد الخولي

عمرو السولية - مصر ضد المغرب في أمم إفريقيا

نفى مصدر مقرب من عمرو السولية لاعب الأهلي ومنتخب مصر، معاناته من أي أزمات صحية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اللاعب لا يعاني من أي أزمات صحية أو تنفسية تؤثر على أدائه في الملعب".

وشدد المصدر "اللاعب بخير، وكل قياساته الطبية والبدنية تؤكد سلامته وجاهزيته".

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ولعب صاحب الـ 31 عاما كل مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، عدا مباراة نيجيريا الأولى، بسبب الإصابة.

وحصل منتخب مصر على فضية كأس أمم إفريقيا، بعد الخسارة من السنغال 1-0 في نهائي البطولة.

وخاض منتخب مصر مشوارا بطوليا فاز به على أمثال كوت ديفوار والمغرب والكاميرون في الأدوار الإقصائية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس في السادسة والنصف من مساء غدا الثلاثاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تغلب على مونتيري المكسيكي بدون لاعبيه الدوليين وتأهل إلى نصف النهائي.

ويطير سداسي الأهلي الدولي إلى الإمارات استعدادا للانضمام إلى بعثة الفريق.

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