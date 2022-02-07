محمد صلاح للاعبي المنتخب: لم يكن هناك تقصير.. وسنحصل على حقنا بعد شهر

وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر الشكر للاعبي الفريق بعد الخسارة أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وحصل الفراعنة على وصافة أمم إفريقيا بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وطالب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من محمد صلاح توجيه رسالة للاعبين في غرفة خلع الملابس عقب المباراة بصفته قائدا للفريق.

وقال صلاح أمام اللاعبين: "أشكر اللاعبين على ذلك الأداء لم يكن هناك تقصير نهائيا".

وأضاف نجم ليفربول ومنتخب مصر "لعبنا 4 مباريات بـ 120 دقيقة في كل منهم في حوالي 12 يوما".

وتابع "الأمر صعب نفسيا بالنسبة لنا بالتأكيد ولكن انتهى الأمر".

واختتم تصريحاته "لدينا جولة أخرى بعد شهر وإن شاء الله سنحصل على حقنا منهم".

ويلعب منتخب مصر مباراتين أمام السنغال يومي 24 و29 من مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.