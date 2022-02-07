محمد صلاح للاعبي المنتخب: لم يكن هناك تقصير.. وسنحصل على حقنا بعد شهر

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح بعد خسارة كأس أمم إفريقيا

وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر الشكر للاعبي الفريق بعد الخسارة أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وحصل الفراعنة على وصافة أمم إفريقيا بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وطالب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من محمد صلاح توجيه رسالة للاعبين في غرفة خلع الملابس عقب المباراة بصفته قائدا للفريق.

أخبار متعلقة
اختبر معلوماتك.. هل تعرف مشوار منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 جيدا؟ زين الدين زيدان يهنئ السنغال ويشيد بأداء لاعبي مصر شكرا لكم يا أبطال.. وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة المريخ لـ في الجول: سنلعب كل مبارياتنا في مصر عدا مواجهة الأهلي

وقال صلاح أمام اللاعبين: "أشكر اللاعبين على ذلك الأداء لم يكن هناك تقصير نهائيا".

وأضاف نجم ليفربول ومنتخب مصر "لعبنا 4 مباريات بـ 120 دقيقة في كل منهم في حوالي 12 يوما".

وتابع "الأمر صعب نفسيا بالنسبة لنا بالتأكيد ولكن انتهى الأمر".

واختتم تصريحاته "لدينا جولة أخرى بعد شهر وإن شاء الله سنحصل على حقنا منهم".

ويلعب منتخب مصر مباراتين أمام السنغال يومي 24 و29 من مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
مصدر مقرب من السولية لـ في الجول: اللاعب لا يعاني من أي أزمات صحية وائل جمعة: كسبنا جيلا جديدا ويجب أن نحترم فارق الإمكانيات.. وكيروش يستحق تقديرا أكثر انتخابات الزمالك تنقل مران الفريق لـ6 أكتوبر قاموس كرة القدم الخاص بـ "لاليجا" يظهر في معرض القاهرة للكتاب
أخر الأخبار
بوروسيا دورتموند يعلن تعاقده مع مدافع بايرن ميونيخ 19 دقيقة | الدوري الألماني
مصدر مقرب من السولية لـ في الجول: اللاعب لا يعاني من أي أزمات صحية 24 دقيقة | كأس العالم للأندية
محمد صلاح للاعبي المنتخب: لم يكن هناك تقصير.. وسنحصل على حقنا بعد شهر 44 دقيقة | مصر
اختبر معلوماتك.. هل تعرف مشوار منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 جيدا؟ ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب الهلال: تشيلسي المرشح للفوز لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل ساعة | السعودية
زين الدين زيدان يهنئ السنغال ويشيد بأداء لاعبي مصر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في الدرجة الرابعة.. سيارة "تكريم موتى" بدلا من سيارة الإسعاف 2 ساعة | الدرجة الثانية
سداسي الأهلي الدولي يتجه من مطار القاهرة إلى دبي للحاق بالبعثة في الإمارات 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 تقرير: في طائرة خاصة.. رحيمي يصل للإمارات رفقة بانون وبنشرقي