حين صنع روني "حفرة" في قدم تيري.. مدافع تشيلسي يسخر مما حدث عام 2006

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 15:22

كتب : FilGoal

واين روني وجون تيري - مانشستر يونايتد وتشيلسي

سخر جون تيري نجم تشيلسي السابق من اعتراف واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق بشأن تعمده لإيذاء "أحد الخصوم"، وذلك في مواجهة سابقة بين الفريقين.

وترجع أحداث القصة إلى مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد في إبريل 2006، حين كان الفريق الأزرق قريبا من التتويج بالدوري الإنجليزي، وكان روني يائسا لمنع ذلك من الحدوث.

لذلك ارتدى روني خصيصا حذاء بأطراف معدنية مدببة أطول من المعتاد حتى يتمكن من إصابة أحد خصومه.

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وقال روني عن ذلك: "كنا نعلم أن تشيلسي سيتوج بالدوري إذا فاز، لهذا غيرت حذائي لأحصل على أطراف معدنية بأقصى طول يمكنني الحصول عليه، لأني أردت أن أؤذي أحدهم، وأن أحاول إصابته".

وأضاف "كنت أعلم أنه سيفوزون بهذه المباراة، إذ يمكنك أن تشعر أنهم كانوا فريقا أفضل في ذلك الوقت. هذا الحذاء كان قانونيا، وكنت أعلم أني يجب عليّ الحصول على التدخل الصحيح، وهو ما فعلته".

وتابع "جون تيري غادر الملعب، لقد تركت حفرة في قدمه ثم وقعت قميصي وأرسلته إليه بعد المباراة".

وضحك تيري من هذا الاعتراف، حيث سأل روني عبر تويتر: "هل هذه هي المرة التي تركت بها طرف حذائك في قدمي"؟

يذكر أن تشيلسي فاز بالدوري في نهاية الموسم، بينما خرج روني مصابا بنهاية هذا اللقاء لأن طرف الحذاء علق في الأرضية فتسبب بسقوط خاطئ له.

مانشستر يونايتد جون تيري واين روني
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