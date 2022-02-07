مصدر من كاف لـ في الجول: الهلال طلب حضور جمهور ضد الأهلي وهذا ردنا

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن طلب الهلال حضور جمهور لمباراة الفريق ضد الأهلي في السادسة من مساء 18 فبراير الجاري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الهلال قدم طلبا لحضور الجمهور للمباراة، وطالبت لجنة المسابقات النادي السوداني بجلب ضمانات حكومية للموافقة على ذلك الطلب".

وشدد "يمكن للهلال جلب تلك الضمانات بحد أقصى اليوم السابق للمباراة، في الاجتماع الفني الخاص بها".

وطلب الهلال حضور من 10 إلى 15 ألف مشجع للمباراة، التي كان كاف قد أعلن إقامتها دون حضور جماهيري.

وكذلك، كشف المصدر أن كاف رفض طلب الهلال بلعب المباراة في الثالثة عصرا، عوضا عن الموعد الذي أعلنه كاف بشكل رسمي في وقت سابق وهو السادسة مساءا.

وسيلعب الهلال في دور المجموعات لدوري الأبطال ضد الأهلي حامل اللقب والمريخ مواطنه وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وحصل النادي السوداني على اعتماد كاف لملعبه، الجوهرة الزرقاء، الشهر الماضي.