تشكيل أمم إفريقيا – سار أساسي للمرة الأولى مع السنغال.. وماني يقود الهجوم أمام مصر

الأحد، 06 فبراير 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

ديزاين السنغال

أعلن أليو سيسيه تشكيل منتخب السنغال لمواجهة مصر في نهائي أمم إفريقيا 2021.

ويلعب منتخب السنغال أمام مصر في المباراة النهائية المقرر إقامتها في أوليمبي.

وصعد منتخب السنغال للمباراة النهائية بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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على الجانب الآهل، تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية بعد الفوز على الكاميرون 3-1 بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

ويبدأ إسماعيلا سار أساسيا في تشكيل السنغال للمرة الأولى في البطولة بعد أن تواجد كبديل أمام غينيا الإستوائية وبوركينا فاسو على حساب بامبا ديانج.

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: بونا سار – كاليدو كوليبالي – عبدو ديالو - ساليو سيس

الوسط: إدريسا جايا – شيخو كوياتيه – نامبيلس ميندي

الهجوم: إسماعيلا سار – ساديو ماني – فامارا ديدهيو

طالع تشكيل منتخب مصر من هنا

ويسعى منتخب مصر للفوز باللقب الثامن في مسيرته والأول منذ عام 2010.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب السنغال للقب القاري الأول بعد خسارة نهائي 2002 و2019.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

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