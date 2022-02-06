تشكيل أمم إفريقيا – إمام عاشور يعوض غياب عمر كمال مع مصر أمام السنغال

الأحد، 06 فبراير 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل مصر أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2021.

وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية بعد الفوز على الكاميرون 3-1 بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

على الجانب الآخر، صعد منتخب السنغال للمباراة النهائية بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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وتواجد إمام عاشور أساسيا في مركز الظهير الأيمن للمرة الأولى في البطولة بعد المشاركة كبديل أمام الكاميرون في مكان عمر كمال الذي يغيب بعد تلقيه الإنذار الثاني أمام الكاميرون في نصف النهائي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور

خط وسط الملعب: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

البدلاء: محمد صبحي - محمود جاد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد "زيزو" - مروان حمدي - أيمن أشرف - مروان داوود

خارج القائمة: محمد الشناوي - أكرم توفيق - إبراهيم عادل - أحمد حجازي – عمر كمال

طالع تشكيل منتخب السنغال من هنا

ويسعى منتخب مصر للفوز باللقب الثامن في مسيرته والأول منذ عام 2010.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب السنغال للقب القاري الأول بعد خسارة نهائي 2002 و2019.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

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