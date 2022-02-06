مران الزمالك – عودة رزاق سيسيه وانتظام عواد

الأحد، 06 فبراير 2022 - 18:47

كتب : إبراهيم رمضان

رزاق سيسيه - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

شهد مران الزمالك الذي أقيم اليوم الأحد عودة رزاق سيسيه لاعب الفريق للمشاركة في المران الجماعي بعد نهاية الراحة التي حصل عليها بالأمس.

ويستعد الزمالك لملاقاة بترو أتليتكو يوم السبت المقبل في أولى جولا دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

كما شهد المران مشاركة محمد عواد في المران الجماعي بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي في الجيمانزيوم أمس السب.

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وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع الصالات بالنادي.

وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون فقرة خططية خاصة للاعبي الفريق.

وركز الجهاز الفني على التحركات في مساحات صغيرة بالملعب بجانب بعض الأمور الخاص بالشق الهجومي.

وكان الفريق استأنف تدريباته أمس على ملعب النادي بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق بعد لقاء طلائع الجيش في كأس الرابطة.

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