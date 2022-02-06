كلوب يتحدث عن إصابة الوافد الجديد.. وأحد أصعب لحظات مسيرته

الأحد، 06 فبراير 2022 - 16:46

كتب : FilGoal

كلوب غاضب من أداء ليفربول أمام ليدز يونايتد

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن الإصابة التي تعرض لها الكولومبي لويس دياز لاعب الريدز الجديد في لقاء كارديف سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وشارك دياز كبديل في أول ظهور له مع ليفربول بعد انتقاله من بورتو في نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "لقد أصيب بجرح وكدمة، قال له الجميع بعدها مرحبا بك في إنجلترا".

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وأضاف المدرب الألماني عن لاعبه الكولومبي الجديد "كل شيء على ما يرام".

وواصل "الهدف الذي صنعه لتاكومي مينامينو كان مذهلا. أحببت الضغط العالي الذي قام به".

المباراة نفسها شهدت عودة هارفي إليوت لأول مرة بعد غياب استمر لمدة 5 أشهر بسبب إصابة قوية في الكاحل.

وعلق كلوب على عودة إليوت قائلا "لقد قام هارفي والقسم الطبي بعمل مذهل. إنه لا يعرف الخوف".

وأكمل "لقد تعامل مع إصابته بشكل مثالي، عاد وسجل هدفا رائعا، أنا أعرف موهبته المذهلة وهو شاب رائع".

وتابع مدرب بروسيا دورتموند السابق "عندما فقدنا إليوت في مباراة ليدز بسبب الإصابة، كانت واحدة من أصعب لحظات مسيرتي".

فاز ليفربول على ضيفه كارديف سيتي بنتيجة 3-1 يوم الأحد على ملعب أنفيلد رود في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022.

وعبر رجال المدرب يورجن كلوب للدور ثمن النهائي الذي يواجهون فيه نورويتش سيتي الذي هزم ولفرهامبتون يوم السبت.

وسجل ديوجو جوتا وتاكومي مينامينو وهارفي إليوت أهداف الحمر في الدقائق 53 و68 و76 بينما أحرز للضيوف روبن كولويل في الدقيقة 80.

وتجري مباريات ثمن النهائي نهاية فبراير الجاري. وبعدها تحدد القرعة مواجهات ربع النهائي.

ويستضيف ليفربول فريق ليستر سيتي يوم الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة سيستعيد فيها نجميه محمد صلاح وساديو ماني بعد نهاية كأس إفريقيا 2021.

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