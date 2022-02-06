ليفربول يقصي كارديف من كأس الاتحاد في أول ظهور لـ دياز وعودة إليوت

فاز ليفربول على ضيفه كارديف سيتي بنتيجة 3-1 اليوم الأحد على ملعب أنفيلد رود في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022.

وعبر رجال المدرب يورجن كلوب للدور ثمن النهائي الذي يواجهون فيه نورويتش سيتي الذي هزم ولفرهامبتون يوم السبت.

وسجل ديوجو جوتا وتاكومي مينامينو وهارفي إليوت أهداف الحمر في الدقائق 53 و68 و76 بينما أحرز للضيوف روبن كولويل في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة أول مشاركة للويس دياز الكولومبي المنضم حديثا إلى ليفربول، وعودة إليوت الذي غاب عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل.

وتجري مباريات ثمن النهائي نهاية فبراير الجاري. وبعدها تحدد القرعة مواجهات ربع النهائي.

ويستضيف ليفربول فريق ليستر سيتي يوم الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة سيستعيد فيها نجميه محمد صلاح وساديو ماني بعد نهاية كأس إفريقيا 2021.

بينما الأربعاء يستضيف كارديف فريق بيتربورو يونايتد في دوري الدرجة الثانية.