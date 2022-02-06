إصابة ثنائي ليفربول بفيروس كورونا

أصيب ثنائي ليفربول جو جوميز وأليكس أوكسليد تشامبرلين بفيروس كورونا.

وغاب الثنائي عن الفريق في المواجهة التي يلعبها ضد كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأفاد ليفربول في بيان: "سيغيب جو جوميز وأليكس أوكسليد تشامبرلين عن الفريق بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "لقد أكمل كلا اللاعبين الفترة المطلوبة من العزل ويمكنهما استئناف التدريب، لكن لم ينضما لقائمة الفريق أمام كارديف بسبب ضيق الوقت".

ويفتقد الفريق جهود الثنائي محمد صلاح وساديو ماني للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون والتي تختتم يوم الأحد.

سيقود صلاح منتخب مصر أمام ماني ورفاقه في المباراة النهائية في التاسعة من مساء الأحد.

سيعود الخاسر إلى إنجلترا مباشرة، بينما منح يورجن كلوب الفائز فرصة السفر إلى بلاده لمدة 24 ساعة للاحتفال مع الجماهير.