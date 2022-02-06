"عرض مخزٍ" و"المأساة" ردود أفعال وسائل إعلام المكسيك بعد خسارة مونتيري من الأهلي

الأحد، 06 فبراير 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

مونتيري - الأهلي

انتقدت وسائل الإعلام المكسيكية خسارة مونتيري أمام الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021.

الأهلي فاز في ربع النهائي بهدف محمد هاني ليضرب موعدا مع بالميراس في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز ما جاء في الصحف ووسائل الإعلام المكسيكية بعد الخسارة.

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قناة TNT المكسيكية

ضاع مونتيري في صحراء الربع الخالي حيث سيطر فراعنة الأهلي على الساحات كالمعتاد.

موقع ONCE Diario

المصريون، ورغم ألف غياب، أخشعوا مونتيري وحطموا حلمه.

عرض مخزٍ من فريق أجيري الذي سيلعب الآن فقط من أجل المركز الخامس. فشل.

إذاعة RG La Deportiva

حدثت المأساة.

موقع ABC Deportes MX

لقد خدع فريق خافيير أجيري نفسه في مباراته الأولى في كأس العالم للأندية وسقط في يد فريق لديه 14 لاعبا غائبا.

شبكة Fox Sports المكسيكية

هزيمة وفشل ريادوس في كأس العالم للأندية!

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية
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