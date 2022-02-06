"عرض مخزٍ" و"المأساة" ردود أفعال وسائل إعلام المكسيك بعد خسارة مونتيري من الأهلي
الأحد، 06 فبراير 2022 - 00:27
كتب : FilGoal
انتقدت وسائل الإعلام المكسيكية خسارة مونتيري أمام الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021.
الأهلي فاز في ربع النهائي بهدف محمد هاني ليضرب موعدا مع بالميراس في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)
ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز ما جاء في الصحف ووسائل الإعلام المكسيكية بعد الخسارة.
قناة TNT المكسيكية
ضاع مونتيري في صحراء الربع الخالي حيث سيطر فراعنة الأهلي على الساحات كالمعتاد.
SE ACABÓ EL SUEÑO 😔
Los #Rayados se perdieron en el desierto de Rub al-Jali, en donde los faraones del Al-Ahly dominaron las arenas como de costumbre. pic.twitter.com/vwf2bl6FyV— TNT Sports México (@tntsportsmex) February 5, 2022
موقع ONCE Diario
المصريون، ورغم ألف غياب، أخشعوا مونتيري وحطموا حلمه.
عرض مخزٍ من فريق أجيري الذي سيلعب الآن فقط من أجل المركز الخامس. فشل.
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📌 #AlAhly le rompió el sueño a @Rayados en el #MundialDeClubes.
📌 Monterrey ahora va por el quinto puesto. pic.twitter.com/QohUxOvp29— ONCE Diario (@oncediariomx) February 5, 2022
إذاعة RG La Deportiva
حدثت المأساة.
Pasó la tragedia… pic.twitter.com/m0IM6iWcCk— RG La Deportiva (@rg690) February 5, 2022
موقع ABC Deportes MX
لقد خدع فريق خافيير أجيري نفسه في مباراته الأولى في كأس العالم للأندية وسقط في يد فريق لديه 14 لاعبا غائبا.
🚨 | El equipo de Javier Aguirre hizo el ridículo en su presentación en el Mundial de Clubes y cae ante un equipo con 14 bajas#ABCDeportes | 📻92.1 FM y 660 AMhttps://t.co/qby7hggaQa— ABC Deportes MX (@abcdeportesmx) February 5, 2022
شبكة Fox Sports المكسيكية
هزيمة وفشل ريادوس في كأس العالم للأندية!