"عرض مخزٍ" و"المأساة" ردود أفعال وسائل إعلام المكسيك بعد خسارة مونتيري من الأهلي

انتقدت وسائل الإعلام المكسيكية خسارة مونتيري أمام الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021.

الأهلي فاز في ربع النهائي بهدف محمد هاني ليضرب موعدا مع بالميراس في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز ما جاء في الصحف ووسائل الإعلام المكسيكية بعد الخسارة.

قناة TNT المكسيكية

ضاع مونتيري في صحراء الربع الخالي حيث سيطر فراعنة الأهلي على الساحات كالمعتاد.

SE ACABÓ EL SUEÑO 😔 Los #Rayados se perdieron en el desierto de Rub al-Jali, en donde los faraones del Al-Ahly dominaron las arenas como de costumbre. pic.twitter.com/vwf2bl6FyV — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 5, 2022

موقع ONCE Diario

المصريون، ورغم ألف غياب، أخشعوا مونتيري وحطموا حلمه.

عرض مخزٍ من فريق أجيري الذي سيلعب الآن فقط من أجل المركز الخامس. فشل.

إذاعة RG La Deportiva

حدثت المأساة.

Pasó la tragedia… pic.twitter.com/m0IM6iWcCk — RG La Deportiva (@rg690) February 5, 2022

موقع ABC Deportes MX

لقد خدع فريق خافيير أجيري نفسه في مباراته الأولى في كأس العالم للأندية وسقط في يد فريق لديه 14 لاعبا غائبا.

🚨 | El equipo de Javier Aguirre hizo el ridículo en su presentación en el Mundial de Clubes y cae ante un equipo con 14 bajas#ABCDeportes | 📻92.1 FM y 660 AMhttps://t.co/qby7hggaQa — ABC Deportes MX (@abcdeportesmx) February 5, 2022

شبكة Fox Sports المكسيكية

هزيمة وفشل ريادوس في كأس العالم للأندية!