عامر حسين: روح المنتخب الحالية قادرة لقيادة الفريق نحو كأس العالم

يرى عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم أن روح لاعبي منتخب مصر الحالية قادرة لقيادة الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم.

وقال عامر حسين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "روح المنتخب الرائعة التي تسبب فيها كيروش تدل على قدرة الفراعنة في التأهل لكأس العالم".

وأضاف "حب لاعبي منتخب مصر لكيروش ستكون هي السبب الرئيسي في التأهل لكأس العالم".

وأتم تصريحاته "الروح الحالية لمنتخب مصر تذكرني بروح الفريق مع محمود الجوهري وحسن شحاتة وهيكتور كوبر".

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون مساء الأحد.

وبعدها يلتقي منتخب مصر ضد السنغال مرة جديدة في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.