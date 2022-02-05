منافس الأهلي - تقرير: تعافي ظهير بالميراس من كورونا والتحاقه بالفريق في الإمارات

السبت، 05 فبراير 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

بالميراس

تعافي خواكين بيكيريز ظهير بالميراس البرازيلي من إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد بالميراس لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

وسافر الظهير الأوروجوياني اليوم السبت للحاق ببعثة الفريق البرازيلي في الإمارات بحسب شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية.

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ولا زال البرازيلي جابريل فيرون جناخ الفريق مصابا بفيروس كورونا ويظل في البرازيل منتظرا تعافيه من الإصابة.

وكان الثنائي قد أصيب بفيروس كورونا وعُزل من يوم الثلاثاء الماضي قبل يوم واحد من السفر إلى الإمارات. (طالع التفاصيل)

وسافر أيضا رفقة بيكيريز، الحارس الشاب ماتيوس من أجل أن يعوض فينيسيسوس سيلفيتسري الذي أصيب بفيروس كورونا في معسكر الفريق بالإمارات.

ومن المقرر أن يعلن بالميراس قائمته غدا السبت المشاركة في مونديال الأندية والتي تضم 23 لاعبا.

وسبق أن تواجه الفريقان الموسم الماضي في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية وفاز الأهلي بركلات الترجيح.

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