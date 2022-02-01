منافس الأهلي المحتمل - جلوبو سبورتي: إصابة لاعبا بالميراس بـ كورونا.. لن يسافرا إلى الإمارات

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

كوبا ليبرتادوريس بالميراس

أصيب البرازيلي جابريل فيرون والأوروجوياني خواكين بيكيريز لاعبا بالميراس البرازيلي بفيروس كورونا.

وبحسب شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فأن الثنائي لن يسافر مع بعثة بطل أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء المقبل للإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021.

وأضاف التقرير أن الثنائي لا يعاني من أعراض وتم عزله وإذا جاءت نتيجة مسحته سلبية قد يسافر لاحقا.

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ولم يحدد بالميراس حتى الآن قائمة الـ 23 لاعبا التي ستشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

وسيرسل بالميراس بحسب التقرير قائمته يوم 6 فبراير المقبل قبل يومين فقط من مواجهة الفائز بين الأهلي ومونتيري المكسيكي في ربع النهائي.

جابريل فيرون يشغل مركز الجناح الأيسر والمهاجم، فيما يلعب بيكيريز كظهير أيسر.

وسبق أن خاض بالميراس النسخة الماضية من كأس العالم للأندية وأنهى رابعا بعد الخسارة من الأهلي في مباراة المركز الثالث بركلات الترجيح.

بالميراس كأس العالم للأندية
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