ديانج عن جمهور الأهلي: ملأوا الملعب كالعادة ويجب أن نشكرهم بالإنجازات

السبت، 05 فبراير 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - ديانج

أبدى أليو ديانج نجم وسط الأهلي سعادته بالفوز على مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال ديانج في تصريحاته عبر صفحة الأهلي الرسمية: "كانت مباراة كبيرة وبرغم الغيابات اتحدنا معا ولعبنا بشكل جماعي وفزنا ووصلنا إلى نصف النهائي، ولدينا فرصة الوصول للنهائي فلمَ لا"؟

وعن عودته مباشرة من كأس أمم إفريقيا مع منتخب مالي إلى الأهلي في الإمارات قال: "هذا طبيعي فهذا عملي وأنا أحب ذلك. الطبيعي أن أمنح الفريق كل جهدي بصرف النظر عن الظروف".

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أما عن اعتباره واحد من أفضل لاعبي الوسط قال: "هذا يسعدني ويمنحني القوة للعمل كل يوم. كلنا نعرف النادي الأهلي وقيمته وأي لاعب يلعب به يجب أن يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه".

وعن مواجهة بالميراس قال ديانج: "في العام الماضي فزنا عليهم وهم عملوا للعودة مرة أخرى إلى البطولة مثلنا، في العام الماضي لعبنا على المركز الثالث وهذا العام نلعب على ما هو أكثر ونتمنى الوصول للنهائي إن شاء الله".

وعن دعم جماهير الأهلي قال لاعب الوسط المالي: "ما شاء الله. لقد ملأوا الملعب كالعادة. إنهم يدعموننا في كل مكان. يجب أن نشكرهم، وشكرنا لهم بأن نحقق النتائج ونتمنى أن نسعدهم كل يوم".

واختتم "بالنسبة لطموحي في عام 2022 مع النادي الأهلي هو بذل قصارى جهدي وتحقيق أفضل النتائج والفوز بكل البطولات. سنحاول الفوز بكل شيء وهذه أمنيتي. أما على المستوى الشخصي كلاعب هذا أمر شخصي وسأبذل قصارى جهدي مع النادي".

وتغلب الأهلي على مونتيري بهدف نظيف سجله محمد هاني ليضرب موعدا ناريا مع بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم 8 فبراير.

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