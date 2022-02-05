سيد عبد الحفيظ: لا أحب مفردات الحرب ولكن لدينا موقعة أمام بالميراس

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سعادته بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في كأس العالم للأندية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة صدى البلد: "كانت مباراة صعبة للغاية في ظروف قاسية، ولكن من اليوم الأول كنا نتمنى التوفيق للمنتخب وبإذن الله تكتمل فرحتنا غدا بكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "في مثل هذه المباريات العالمية تواجه أبطال القارات وكلهم يملكون الإمكانيات المؤهلة للعب في كأس العالم للأندية".

وأوضح "كان لدينا ذكريات سيئة مع مونتيري حيث واجهناه في 2012 وخسرنا 2-0 وفي 2013 واجهناه وخسرنا 5-1 للأسف، فكان أمامنا التحدي ولدينا غيابات يعرفها الجميع".

وتابع "مونتيري يشارك للمرة الخامسة وهو بطل المكسيك وأمريكا الشمالية، وبالتالي كان التحدي كبيرا، ولكن ما أخبرناه لجميع اللاعبين حتى محمد مغربي الصاعد هو أنهم لا يلعبون لسد النقص بل لأنهم لاعبين جيدين وإلا ما كنا لنغامر بهم".

وواصل عبد الحفيظ "طالبنا اللاعبين بالتحلي بالثقة والاجتهاد. أتينا وكنا واثقين من وصول المنتخب لأبعد نقطة. هذه الفرصة تأتي لبناء التاريخ من المواقف الصعبة. المباريات السهلة لا تصنع لاعبا كبيرا".

وعن مواجهة نصف النهائي قال: "سنستعد جيدا لمواجهة بالميراس. أقصيناهم في مباراة الثالث والرابع بركلات الترجيح وبالتأكيد هم سيأتون متحمسين ومتحفزين. يجب أن نفرح اليوم ثم نستعد غدا".

أما عن محمد مجدي "أفشة" وما قيل عن تراجع مستواه اليوم قال عبد الحفيظ: "أفشة يلعب اليوم في مركز رقم "8" ولديه جهد دفاعي أكبر من الهجومي. لقد أدى المطلوب منه جيدا وحتى الهدف بدأ به. سعيد بشخصية طاهر محمد طاهر أيضا وما قدمه اليوم".

وتابع "أقول ذلك طوال الوقت، لدينا جماهير مصرية تملأ الملعب كأننا نلعب في استاد القاهرة. أضف إليهم الجماهير الإماراتية المصرية. هم جماهير إماراتية الجنسية ولكن مصرية القلب. لقد دعمونا طوال الوقت".

وعن عودة الدوليين إلى التشكيل بعد انضمامهم من منتخب مصر قال عبد الحفيظ: "هذا أمر يرجع للمدرب بيتسو موسيماني. الآن يجب أن نتمنى لهم الفوز باللقب الغائب منذ 12 عاما".

وتابع "هذه واحدة من أقوى البطولات عبر التاريخ. لقد واجهنا كوت ديفوار في دور الـ16 ثم المغرب في ربع النهائي ثم الكاميرون في نصف النهائي والآن السنغال في النهائي".

واختتم "بعد مباراة السنغال بيومين سيكون لدينا موقعة كبيرة، أنا لا أحب مفردات الحرب ولكن سيكون لدينا مباراة كبيرة أمام بالميراس وأتمنى الوصول للنهائي بإذن الله".

وتغلب الأهلي على مونتيري بهدف نظيف سجله محمد هاني ليضرب موعدا ناريا مع بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم 8 فبراير.

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