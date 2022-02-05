كأس العالم للأندية - حسام حسن: الأهلي دائما بمن حضر.. وفخور بارتداء القميص الأحمر

السبت، 05 فبراير 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

اصطدام حسام حسن وعماد السيد - الأهلي × الجونة

شكر حسام حسن مهاجم النادي الأهلي جماهير الفريق التي ساندته للفوز أمام مونتيري مشيرا إلى فخره بارتداء القميص الأحمر.

وفاز الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي.

ويغيب حسام حسن عن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

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وقال حسام حسن في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "لاعبونا أكدوا ‏أن الأهلي بمن حضر، نعاني من صعوبات كبيرة بسبب الغيابات ما بين إصابات ‏ومشاركات الدوليين مع المنتخب ورغم ذلك استطاع الفريق أن يقهر الظروف".

وأضاف "أشكر الجماهير التي تواجدت اليوم في الملعب لدعم ومساندة الفريق وهو بالأمر المعتاد على جماهير الأهلي".

وأتم "فخور باللعب للأهلي وارتداء ‏الفانلة الحمراء، أبارك لنفسي ولجماهير النادي على الفوز والتأهل".

ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

الفوز هو الخامس لـ الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي وكلوب أميركا في 2006، هيروشيما في 2012، الدحيل في 2020.

وأصبح محمد هاني سادس لاعب يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية بعد محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو وعماد متعب وحسين الشحات والسيد حمدي.

وثأر الأهلي من هزيمته في مناسبتين أمام مونتيري في 2012 و2013 ليحقق فوزه الأول في كأس العالم للأندية على الفريق المكسيكي.

ولعب الأهلي مباراته رقم 16 في كأس العالم للأندية ليكون أكثر الأندية لعبا للمباريات في البطولة.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي للمرة الرابعة في مسيرته بعد 2006 و2012 و 2020 من أصل 7 مرات نجحت فرق إفريقيا في الوصول لنصف النهائي.

وخرج الأهلي بشباك نظيفة للمرة الرابعة في المسابقة بعد أوكلاند سيتي في 2006، الدحيل وبالميراس في 2020.

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية
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