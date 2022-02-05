كأس العالم للأندية - سامي قمصان: أظهرنا شخصية الأهلي

أثنى سامي قمصان المدرب العام لـ الأهلي على ما قدمه الفريق أمام مونتيري مشيرا إلى أن الجميع مصر على تقديم كل ما لديه أمام بالميراس للصعود للنهائي.

وفاز الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي.

وقال سامي قمصان في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "الفريق قدم مباراة كبيرة، واستحق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي".

وأضاف "اللاعبون أظهروا شخصية الأهلي وتغلبوا على العديد من الصعاب والمعوقات، وكان لديهم إصرار على الفوز رغم الغيابات".

وتابع "الجهاز الفني يضم أسماء كبيرة هدفها تحقيق تطلعات الجماهير مع الرغبة الدائمة في الفوز بالبطولات".

وأتم "أريد أن أشكر كل اللاعبين على الأداء المميز، الجميع مصر على تقديم أفضل ما لديه أمام بالميراس لتحقيق طموحات الجماهير".

ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

الفوز هو الخامس لـ الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي وكلوب أميركا في 2006، هيروشيما في 2012، الدحيل في 2020.

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وأصبح محمد هاني سادس لاعب يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية بعد محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو وعماد متعب وحسين الشحات والسيد حمدي.

وثأر الأهلي من هزيمته في مناسبتين أمام مونتيري في 2012 و2013 ليحقق فوزه الأول في كأس العالم للأندية على الفريق المكسيكي.

ولعب الأهلي مباراته رقم 16 في كأس العالم للأندية ليكون أكثر الأندية لعبا للمباريات في البطولة.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي للمرة الرابعة في مسيرته بعد 2006 و2012 و 2020 من أصل 7 مرات نجحت فرق إفريقيا في الوصول لنصف النهائي.

وخرج الأهلي بشباك نظيفة للمرة الرابعة في المسابقة بعد أوكلاند سيتي في 2006، الدحيل وبالميراس في 2020.