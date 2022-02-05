هاني: نلعب في أعلى مستوى من المنافسة وسنحضر جيدا لمواجهة بالميراس

شدد محمد هاني لاعب الأهلي على أن أي لاعب سيشارك مع فريقه سيقدم أفضل مستوى لديه.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وقال هاني عقب المباراة لقناة أبو ظبي الرياضية: "أي لاعب سيشارك مع الأهلي مطالب أن يعطي 100% من مستواه ولذلك كان التوفيق معنا أمام مونتيري وحققنا الفوز".

وأضاف "الأهلي كبير ويلعب كثيرا في كأس العالم للأندية وهو أعلى مستوى من المنافسة واعتدنا على ذلك".

وأكمل "نحضر لمواجهة مونتيري منذ فترة ونعمل جيدا مع مجموعة اللاعبين المتواجدة".

وأتم تصريحاته "سنفرح اليوم وبداية من غدا سنبدأ الاستعداد بشكل جيد لمواجهة بالميراس، وهدفنا الفوز إن شاء الله".

وسجل محمد هاني هدف فوز الأهلي على مونتيري المكسيكي.

وفاز الأهلي على مونتيري بهدف دون رد في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية، ليتأهل لنصف نهائي البطولة لمواجهة بالميراس البرازيلي. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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