الشحات: لعبنا ضد مونتيري بأفضل طريقة ممكنة.. والحمد لله على فرصتي الضائعة

السبت، 05 فبراير 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - حسين الشحات

يرى حسين الشحات لاعب الأهلي أن فريقه لعب بأفضل طريقة ممكنة ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشحات عقب المباراة لقناة أبو ظبي الرياضية: "سعيد بالعودة إلى الإمارات مرة أخرى والمشاركة في كأس العالم للأندية مجددا".

وأضاف "الجميع سعيد بالفوز والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، وإن شاء الله نستطيع تحقيق الفوز في المباراة المقبلة".

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وواصل "لعبنا ضد مونتيري بأفضل طريقة ممكنة".

وأوضح "كنا نضغط في الهجوم وهذا الأمر منحنا راحة بعض الشيء واعتمدنا على الهجمات المرتدة وكان لنا الكثير من الفرص الخطيرة أمام المرمى ولكن غاب عنا التوفيق".

وعن فرصته الضائعة أمام المرمى رد قائلا: "الحمد لله".

واستمر في تصريحاته "نتواصل بشكل متواصل مع لاعبي منتخب مصر في الكاميرون ونتمنى أن يحالفهم الحظ أمام السنغال ويحققون لقب كأس الأمم الإفريقية".

وأتم "العام الماضي لعبنا ضد بالميراس وفزنا عليهم وبالتأكيد سيعلبون ضدنا هذه المرة بكل قوة، ونحن قادرون على تحقيق الفوز".

وفاز الأهلي على مونتيري بهدف دون رد في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية، ليتأهل لنصف نهائي البطولة لمواجهة بالميراس البرازيلي. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الأهلي حسين الشحات كأس العالم للأندية
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